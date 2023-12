Personalmanagement Warum das neue SAP-Programm für schwächere Mitarbeitende keine gute Idee ist

Herrschte in den 80er- und 90er-Jahren ein Überhang an Arbeitskräften, ist die Lage am Arbeitsmarkt derzeit angespannt – insbesondere für IT-Fachkräfte in Deutschland. Auch in den USA, wo viele Techkonzerne nach dem Ende der Corona-Pandemie Mitarbeitende entlassen hatten, gilt der Markt noch immer als arbeitnehmerfreundlich. Jobsuchende haben auch wegen der Gig Economy (zeitlich befristetes Arbeiten) mehr Alternativen. Insofern muss SAP sich fragen, ob es sich leisten kann, die Unterperformer überhaupt zu verlieren, wenn nicht gewährleistet ist, dass sie überhaupt ersetzt werden können.