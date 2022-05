Plattner wiedergewählt SAP: Suche für den Vorsitz im Aufsichtsrat geht weiter

Plattner, der seit der Gründung des Unternehmens mit Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) vor 50 Jahren im Konzern mitmischt, sagte vor der Wahl in Richtung der Aktionäre, er habe die Kritik wahrgenommen. „Meine Position als Aufsichtsratsvorsitzender in die richtigen Hände zu geben ist für mich eine sehr wichtige und auch emotionale Aufgabe, an der ich schon seit einiger Zeit arbeite“, sagte Plattner.