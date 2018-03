Playstation-Hersteller: Sony will in Japan künftig Taxis vermitteln

TokioDer Technologiekonzern Sony will in Japan in den umkämpften Markt der Taxi-Vermittlung einsteigen. Es sei geplant, zusammen mit Daiwa Motor und fünf anderen heimischen Taxifirmen eine entsprechende Plattform aufzubauen, teilte der Playstation-Anbieter am Dienstag mit. Details wurden nicht genannt.