„Präsident Trump ist großartig“ Huawei-Gründer Ren Zhengfei: China soll Steuern „erheblich“ senken

Vorbild für diesen Schritt könnte die amerikanische Steuerpolitik sein. „Präsident Donald Trump ist großartig, weil er in einem so kurzen Zeitraum eine Senkung der Steuersätze durchgesetzt hat - und das in einem demokratischen Land, “, kommentierte er die 2017 bewilligte Steuerreform, bei der unter anderem die Ertragssteuer für Unternehmen und der Spitzensteuersatz für Privatpersonen reduziert wurden.