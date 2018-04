Preisabsprachen: EU-Kommission ermittelt gegen Sportrechtehändler

London/BrüsselWegen des Verdachts möglicher Kartellabsprachen hat die EU-Kommission Sportrechtehändler in mehreren EU-Ländern überprüft. Die Brüsseler Behörde bestätigte am späten Dienstagabend nicht angekündigte Inspektionen bei mehreren Firmen. Ermittler sollen unter anderem die Londoner Büros des Medienkonzerns 21st Century Fox durchsucht haben, wie britische Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten.