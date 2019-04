Preisträger Digital Champions Award 2019 Wenn das Rolltor in die Cloud funkt

Was passiert im Inneren? Die Frage will auch der Sieger der Kategorie „Digitales Kundenerlebnis“, Robert Thomas Metall- und Elektrowerke, seinen Kunden beantworten. Dank Augmented Reality können Händler und Endkunden sehen, wie die Fein- und Grobfilter der Staubsauger, die das Unternehmen fertigt, funktionieren. Kunden können zukünftig auf der Webseite des Unternehmens und der Partner in einer Web-Anwendung das Innenleben der Produkte betrachen. Im nächsten Schritt wird eine App mit Augmented Reality eingesetzt, bei der der Nutzer mit Smartphone oder Tablet den Staubsauger erkennt und auf dem Display die von außen nicht sichtbaren Bestandteile zu betrachten sind.