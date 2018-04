Pressestimmen: So bewerten US-Medien den T-Mobile-Sprint-Deal

New YorkDie Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, will den kleineren Konkurrenten Sprint kaufen. Die Milliarden-Fusion könnte die Kräfteverhältnisse auf dem umkämpften amerikanischen Mobilfunkmarkt neu definieren. Die US-Medien warnen jedoch, dass ein Zusammenschluss in diesen Dimensionen noch vor großen Hürden steht.