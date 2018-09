Privater Medienkonzern ProSiebenSat.1 fordert staatliche Fördergelder für Infosendungen

Luxemburg zum Beispiel dürfe für Nachrichten in luxemburgischer Sprache Geld an RTL zahlen. In Deutschland gebe es eine staatliche Filmförderung, von der auch Produktionen für öffentlich-rechtliche und private Sender profitierten. „Man könnte auch einen Fördergroschen einführen, wie er in Bayern mal für lokale und regionale Angebote existierte und in veränderter Form als Fördermechanismus weiter besteht“, sagte Cole. Der Rundfunkstaatsvertrag müsste aber angepasst werden.