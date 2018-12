Produktionsverlagerung Apple-Zulieferer Sharp entlässt 3000 ausländische Arbeiter

BangaloreDer Apple-Zulieferer Sharp hat einem Zeitungsbericht zufolge mehr als 3000 ausländische Mitarbeiter in Japan entlassen. Hintergrund sei die Verlagerung der Produktion von iPhone-Sensoren in ein chinesisches Werk des Mutterunternehmens Foxconn, berichtete die Tageszeitung „Nikkei“ am Montag. Sharp war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.