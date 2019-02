 Professional Products: AEG-Mutter Electrolux gliedert Gewinnbringer aus

StockholmDie AEG-Mutter Electrolux gliedert ihre gewinnträchtige Sparte mit Profi-Haushaltsgeräten an die Aktionäre aus. Der Bereich Professional Products solle in der ersten Jahreshälfte 2020 an der Börse Stockholm notiert werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Bei den Aktionären kam der Schritt gut an: Die Electrolux-Papiere schnellten um knapp elf Prozent auf ein Neun-Monats-Hoch von 236,70 Kronen nach oben.