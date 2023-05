Professionelle Arbeitsteilung Wie Online-Betrüger mit 90 Minuten Arbeit 45.000 Euro verdienen

Aber Sie werden sich ja nicht nur in die Köpfe der Betrüger hineinversetzen, oder?

Damit wir ein umfassendes und vor allem authentisches Verständnis für diese Verhältnisse erhalten, stehen wir in engem Austausch mit unseren Kunden und gleichen deren Erfahrungen mit den Daten unseres eigenen globalen Händlernetzwerks ab. In Kombination mit unserer KI-gestützten Plattform und unserem Expertenteam, das auf die Analyse von Betrugsmustern und -trends spezialisiert ist, können wir so zum einen Analysen erstellen und zum anderen aber auch Betrug frühzeitig erkennen und Muster aufdecken, die die Betrüger oft unwissentlich preisgeben.



Wie kommen die Betrüger an die Daten der Nutzer?

Auf verschiedenste Weise, zum Beispiel indem sie die Daten direkt von den Verbrauchern stehlen oder sie von anderen Kriminellen kaufen. Letzteres ist heute recht einfach: Kreditkartendaten im Dark Web zu kaufen, dauert nur rund fünf Minuten und kostet umgerechnet weniger als fünf Euro pro Karte. Es gibt aber auch Telegram-Kanäle, die das Ganze noch einfacher machen: Über das Smartphone kann man dann unter anderem direkt auf gestohlene Anmeldedaten zugreifen und die Betrüger so auch Anmeldedaten und Tipps untereinander austauschen. Einige dieser Tools sind sogar auf Abonnementbasis erhältlich, wie zum Beispiel Shopping-Bots, die es schon für 20 Euro pro Monat gibt, oder VPN-Dienste für knapp 30 Euro monatlich. Daneben gibt es aber auch viele herkömmliche Dienste, die weder von noch für Betrüger entwickelt wurden, diesen aber unabsichtlich in die Karten spielen. Das kommt beispielsweise bei Software-as-a-Service-Diensten häufig vor. Vor allem bei solchen, die mit Banking zu tun haben. Eine gängige Taktik von Betrügern ist es beispielsweise, mittels Bots Hunderte von Kreditkarten zu beantragen. Diese Bots arbeiten dann quasi rund um die Uhr und sind zudem nicht mit vorhandenen Kreditkarten oder IP-Adressen verknüpft.