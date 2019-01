 „Project Titan“: Apple verkleinert Abteilung für autonomes Fahren

CupertinoApple ordnet seine Arbeit an Software für selbstfahrende Autos abermals neu. Der unter dem Namen „Project Titan“ bekanntgewordene Bereich sei um mehr als 200 Mitarbeiter verkleinert worden, berichtete der US-Sender CNBC am Donnerstag. Ein Apple-Sprecher bestätigte dem TV-Kanal, dass es Entlassungen gegeben habe und verwies darauf, dass sich das Team in diesem Jahr auf bestimmte Bereiche fokussiere.