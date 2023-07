Projekt WorldCoin „Wir weisen nach, dass es sich um einen Menschen handelt“

In dem Zusammenhang gab es Vorwürfe, dass einige Betreiber in Entwicklungsländern Menschen mit Geld bestochen hätten, um sich anzumelden.

Das ist mehr als anderthalb Jahre her, das Unternehmen war damals in einer anderen Phase. Natürlich gehen Dinge schief. So war es auch bei Airbnb oder Uber. Das liegt bei der Größenordnung in gewissem Sinne in der Natur der Sache. Aber wir haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren drastisch umgestaltet, viele Talente gewonnen, etwa von Airbnb. Wir haben dadurch viel Fachwissen gewonnen, wie man Fehler vermeidet.