Projekt WorldCoin „Wir weisen nach, dass es sich um einen Menschen handelt“

Nun verlässt das Unternehmen die Betaphase, will die Zahl seiner biometrischen Erfassungsgeräte bis Jahresende von 250 auf 1500 vervielfachen und macht seine Digitalwährung WLD frei handelbar. Neben Altman gehört der deutsche Physiker Alex Blania zu den wichtigsten Köpfen hinter dem Projekt. Als CEO des Tochterunternehmens Tools for Humanity setzt er von Berlin aus die Idee um.



WirtschaftsWoche: Herr Blania, Sie sind einer von drei Mitgründern von WorldCoin und CEO des Unternehmens Tools for Humanity, das für WorldCoin die Anmeldung der Nutzer durchführt und die App betreibt. Tools for Humanity operiert von Berlin aus – und nicht aus dem Silicon Valley, wie man annehmen würde. Wie kam es dazu?

Alex Blania: Das ist eine überraschende Geschichte. Wir haben unser Unternehmen Anfang 2020 in San Francisco gegründet. Dann begann Covid. Ich war gerade auf dem Weg nach Deutschland, um mit Hardwareherstellern über unser Vorhaben zu sprechen. Während des Flugs dahin verfügte US-Präsident Donald Trump, die Grenzen zu schließen, und ich verlor damit mein Studenten-Visum. Ich saß in Erlangen fest. Als sich abzeichnete, dass das länger als ein paar Monate andauern würde, haben wir viele amerikanische Mitarbeiter nach Erlangen geflogen und Tools for Humanity in Deutschland aufgebaut. Vor einem Jahr haben wir unsere Büros von Erlangen nach Berlin verlegt.