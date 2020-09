Protest am Campus Erlangen „Der Verlust von Arbeitsplätzen ist programmiert“

Was passiert, wenn Laborflächen am Campus Erlangen verlorengehen? Könnten diese an anderen Standorten realisiert werden?

Für die Siemens-Betriebe kann ich nicht sprechen. Bei Framatome ist die Lage kritisch. Was nicht hier in Erlangen bleiben kann, verschwindet entweder ganz beziehungsweise wandert nach Frankreich oder im günstigsten Fall nach nach Karlstein am Main. Der Verlust von Know-how, Kompetenzen und Arbeitsplätzen ist programmiert.



