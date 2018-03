Publicis: Französische Agentur ergattert Riesen-Werbeetat von Mercedes

Publicis-Chef Arthur Sadoun feierte am Dienstag in einem knapp dreiminütigen Onlinevideo diesen „großartigen Tag“, wie er sagte. Es sei der größte Pitch in der Werbebranche in den vergangenen 18 Monaten gewesen, und einer der signifikantesten Gewinne der Agenturgruppe in vielen Jahren, schrieb Sadoun zudem in einer internen Email an seine Mitarbeiter. Noch wichtiger allerdings für den Franzosen: Die Umstrukturierung seiner Agentur, die schon sein Vorgänger Maurice Lévy eingeführt hatte, trägt Früchte. Publicis hat 2016 begonnen, die Agenturmarken, zu denen unter anderem Saatchi & Saatchi, Leo Burnett und Publicis gehören, enger zusammenzubinden. Agenturtochter Sapient wurde zudem als Partner für digitale Transformation positioniert.