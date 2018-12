 Qualcomm gegen Apple: Chinesen können die neuesten iPhones nicht mehr kaufen

San FranciscoIm Zusammenhang mit einer Patentklage des Chipkonzerns Qualcomm gegen Apple hat ein Gericht in China ein Import- und Verkaufsverbot gegen mehrere iPhone-Modelle verhängt. Betroffen seien alle Geräte vom iPhone 6S bis zum Jubiläumsmodell iPhone X. Das geht aus einer vorläufigen Entscheidung des Gericht in Fuzhou am Montag hervor.