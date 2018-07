Qualcomm-NXP-Deal: Chinesische Wettbewerbsbehörde sieht noch Chancen

Die chinesische Wettbewerbsbehörde SAMR sieht trotz ihrer bisherigen Blockade offenbar noch Chancen für ein Zustandekommen der Übernahme des niederländischen Halbleiter-Unternehmens NXP durch den US-Chipkonzern Qualcomm. Die größte Übernahme in der Halbleiterbranche war am Donnerstag geplatzt, nachdem Qualcomm das rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahmeangebot wegen der fehlenden Freigabe durch die SAMR zurückgezogen hatte. "Unsere Evaluation hat gezeigt, dass der letzte von Qualcomm vorgelegte Plan nicht die Wettbewerbsbedenken ausräumen konnte", erklärte die Behörde am Freitag, fügte jedoch hinzu: "Wir hoffen, die Kommunikation mit Qualcomm fortzusetzen und innerhalb der Prüffrist eine passende Lösung für die Angelegenheit finden zu können." Die Überprüfungsperiode ende am 15. August, sei aber bis zum 14. Oktober verlängerbar.