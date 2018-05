Quartalsbericht: Tim Cook schüttet das Füllhorn über Apples Aktionären aus

Laut Cook sei es aber „in jeder Woche des Quartals“ das beliebteste iPhone-Modell bei den Käufern gewesen und auch in China die Nummer eins in der Käufergunst. Überhaupt liegt China dem Apple-Chef sehr am Herzen: Nach mehreren schwachen Quartalen sei Apple dort wieder auf gutem Weg. Das Wachstum in dem vom aufsteigenden Star zum Problemkind mutierten Land lag wieder bei über 20 Prozent.

Unterdessen liegt neben dem iPhone die größte Beachtung auf Services und Dienstleistungen. Die Zahl der Abonnenten für mindestens einen der Apple-Services sei in einem Jahr um 100 Millionen auf über 270 Millionen gestiegen. Der Bereich hat im Quartal 31 Prozent zugelegt und sei auf „gutem Weg“ das gesteckte Ziel einer Umsatzverdopplung bis 2020 zu erreichen. Mit 9,19 Milliarden Dollar Umsatz ist es der zweitgrößte Einzelbereich nach dem iPhone mit über 38 Milliarden Dollar. Mit langsameren Hardwareverkäufen liegt Apples Hoffnung jetzt auf all dem Geld, das die Käufer für Apps, Musik oder Videos ausgeben.

Für das laufende Quartal sagt Cook nun einen Umsatz in der Spanne von 51,5 bis 53,5 Milliarden Dollar aus. Von Thomson Reuters befragte Analysten hatten zuvor 51,6 Milliarden berechnet - eine positive Überraschung, da der Mittelwert der Umsatzspanne deutlich über der Analystenschätzung liegt. Zugleich ist es solide mehr als die 45 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahresquartal. Auch das trug dazu bei, Ängste vor einer größeren Erosion der iPhone-Verkäufe zu dämpfen.

Im abgelaufenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres (das war 1. Quartal des Kalenderjahres) fuhr Apple einen Umsatz von 61,1 Milliarden Dollar ein, nach 52,9 im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit 60,9 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn lag bei 13,8 Milliarden Dollar nach 11,0 Milliarden im Vorjahresquartal.