Quartalszahlen Apples Servicesparte reißt alles heraus

„Die aktiv installierte Gerätebasis hat ein Allzeithoch erreicht“, so der Fondmanager und Apple-Kenner Daniel Kröger, Geschäftsführer der Ehrke und Lübberstedt AG aus Lübeck. „In Kombination mit den Preiserhöhungen bleibt die Servicesparte der „Schmierstoff“ des Apple Universums.“

Drittens scheinen die Umsatzrückgänge in China – zumindest laut Apple – nicht so dramatisch zu sein wie von Marktforschern behauptet. Das Marktforschungsunternehmen GfK will beobachtet haben, dass sich die neue iPhone 15 Reihe, die am 22. September auf den Markt kam, nicht so gut verkauft wie die Vorgängergeneration. Vor allem weil der heimische Wettbewerber Huawei, der durch die US-Sanktionen auf Premium-Prozessoren benachteiligt ist, trotzdem zwei neue Modelle auf den Markt bringen konnte, die derzeit in China sehr populär sind und dem iPhone Konkurrenz machen. „Wir hatten im Septemberquartal einen Absatzrekord beim iPhone in China“, hält Apple-Chef Tim Cook entgegen. Mehr noch: Laut Analysten, so Cook, schrumpfe der Mobilfunkmarkt in China, derzeit der größte der Welt. „Wenn das richtig ist, dann bedeutet das, dass wir in diesem Marktumfeld Boden gut gemacht haben“, so Cook. Er sei weiterhin sehr optimistisch, was den chinesischen Markt angeht.