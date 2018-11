Quartalszahlen Arroganz holt Apple ein

Künftig, so kündigte Finanzchef Luca Maestri am Donnerstag an, werde man dies nicht mehr tun. Denn die Art und Menge der verkauften Geräte, so argumentierte er etwas abenteuerlich, hätte in der Vergangenheit keinen Einfluss auf das Geschäft oder den Unternehmenswert von Apple gehabt.