Quartalszahlen der Telekom-Tochter: T-Mobile US wächst vor geplanter Sprint-Fusion

Die Telekom behält im neuen Unternehmen T-Mobile US die Kontrolle. Die Bonner halten zwar nur 42 Prozent am fusionierten Konzern, Softbank kommt auf 27. Jedoch übertragen die Japaner ihren Stimmrechtsanteil komplett an die Telekom, so dass diese mit 69 Prozent der Stimmrechte weiter das Sagen hat. Die Geschäfte wird der bisherige Chef von T-Mobile US, John Legere, fortführen. Konzernchef Tim Höttges leitet den Verwaltungsrat, in dem die Telekom die Mehrheit stellt.