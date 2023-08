Quartalszahlen: Ist Nvidia das neue Tesla?

Bei den Beteiligungen an Start-ups gibt es Parallelen zur Dot.com-Blase. Damals waren die Produkte von Cisco und Sun so begehrt wie heute die von Nvidia, so dass die beiden Unternehmen sie gegen Anteile an vielversprechenden Startups tauschen konnten. Als die Blase platzte und Jungunternehmen liquidiert werden mussten, wurde der Markt mit Produkten von Cisco und Sun überschwemmt, was wiederum deren Ergebnisse verhagelte.