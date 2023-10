Quartalszahlen Metas neue Strategie zahlt sich aus

Zuckerberg will seine Effizienz-Parole auch in das nächste Jahr tragen. Was schlechte Nachrichten für den Arbeitsmarkt im Silicon Valley sind. Zwar hat Meta seinen Einstellungsstopp inzwischen aufgehoben und heuert wieder Mitarbeiter an, vor allem Spezialisten für Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, virtuelle sowie erweiterte Realität. Aber: „Unser Personal wird im nächsten Jahr dadurch wieder zulegen, doch es wird weniger als früher wachsen“, kündigt Li an. Finanzielle Ressourcen will Meta auch in die Abwehr von Klagen der Wettbewerbshüter in den USA und Europa stecken. Am Dienstag hatten Generalstaatsanwälte aus 33 US-Staaten Meta in San Francisco verklagt, weil seine Produkte die mentale Gesundheit von Kindern gefährden würden und süchtig machen. Die Empörung darüber überschreitet Parteigrenzen, 15 der Generalstaatsanwälte kommen aus republikanisch geführten US-Staaten.