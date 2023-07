Quartalszahlen Vodafone kann Abwärtstrend im Mobilfunk vorerst aufhalten

Vodafone verlor in den vergangenen Quartalen Marktanteile, mit einem Sparkurs und Investitionen in bessere Netze will die Firma zurück in die Erfolgsspur. In Sachen Werbung will sich Vodafone ändern: Der Deutschlandchef Philippe Rogge möchte sich von vollmundigen Werbeversprechen verabschieden, um Kundenfrust vorzubeugen und die Anzahl der Kündigungen zu verringern.