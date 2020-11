Rakuten-Chef Hiroshi Mikitani Japans E-Commerce-Pionier ist ein Vorbild für Deutschland

Zwar musste Mikitani in Japan kein Geld für die staatliche 5G-Lizenz bezahlen, aber das ist nur ein kleiner Trost, weil die Rivalen NTT Docomo, KDDI und Softbank aus einem viel größeren Cashflow schöpfen. Dadurch können sie ihre 5G-Netze in der Fläche schneller ausbauen und einen möglichen Preiskrieg mit Rakuten Mobile länger durchhalten.



Der Kampfpreis von 27 Euro monatlich für das 4G- und 5G-Netz gilt nur, solange die Nutzer bei einer Rakuten-Antenne eingeloggt sind. Außerhalb großer Metropolen wie Tokio und Osaka, wo Rakuten viele Antennen auf den Gebäuden von Partnern seines Online-Portals aufstellen darf, wechseln die User automatisch in das Netz von KDDI. Dort ist das monatliche Volumen allerdings auf zwei Gigabyte begrenzt, dann sackt die Übertragungsrate auf lahme 128 Kbit pro Sekunde ab – kaum mehr als Modem-Geschwindigkeit aus frühen Internetzeiten. Bisher sammelte Mikitani schon eine Million Nutzer ein, aber für einen wirtschaftlichen Betrieb müssen es mindestens drei Millionen werden. Den Break-even im Mobilfunk peilt Finanzvorstand Kenji Hirose für 2023 an.