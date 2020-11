Rakuten-Chef Hiroshi Mikitani Japans E-Commerce-Pionier ist ein Vorbild für Deutschland

Als der japanische Mobilfunkanbieter Rakuten Mobile im vergangenen Frühjahr einen „schockierend niedrigen Preis“ für die Tarife in seinem neuen 5G-Netz ankündigte, ging die Nachricht in Japans erster Corona-Infektionswelle unter. Doch zum 5G-Start Anfang Oktober hielt Rakuten-Chef Hiroshi Mikitani sein Versprechen und sicherte sich damit dicke Schlagzeilen: Für den 5G-Tarif „Rakuten Un-Limit Viber“ mit einem unbegrenzten Datenvolumen zahlen die Nutzer monatlich nur 27 Euro, es ist nur halb so viel, wie die Platzhirsche NTT Docomo, KDDI und Softbank verlangen.