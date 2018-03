Ralph Dommermuth: United-Internet-Chef für viertes Mobilfunknetz in Deutschland

FrankfurtDer Chef des Telekommunikationsunternehmens United Internet hat sich für ein viertes deutsches Mobilfunknetz ausgesprochen. Dafür solle sich die Politik entscheiden, um den Wettbewerb zu stärken, sagte Ralph Dommermuth der Zeitung „Die Welt“. Bisher betreiben Deutsche Telekom, die britische Vodafone und die spanische Telefonica in Deutschland Handynetze mit eigenen Funkstationen. Alle anderen Anbieter, darunter auch die Marken von United Internet, verkaufen Kapazitäten dieser drei Netze weiter. Die Bundesnetzagentur will noch in diesem Jahr die Frequenzen für die nächste Generation der Mobilfunktechnologie („G5“) vergeben. Die Auktion ist für den Herbst anvisiert.