Ralph Haupter: Ehemaliger Leiter von Microsoft Deutschland wird Chef der Region EMEA

Ralph Haupter, früherer Chef der hiesigen Niederlassung von Microsoft und zuletzt Leiter des Geschäfts in Asien, kommt zurück nach Deutschland – oder wenigstens Europa: Nach Informationen der „WirtschaftsWoche“ wird Haupter mit Wirkung zum 1. April Präsident der Region Europa, Naher und Mittlerer Osten sowie Afrika (EMEA). In dieser Funktion ersetzt der 51-Jährige den bisherigen EMEA-Chef Michel Van Der Bel, der in den Ruhestand geht.