Ranking Remote Work Welche Tools sich für die Arbeit unterwegs bewährt haben

Mit mehr als zwei Millionen Kunden ist die Westdeutsche Landesbausparkasse (LBS West) eine große Adresse unter Deutschlands Baufinanzierern und damit ein Fixpunkt für die Konkurrenz – meistens zumindest. In Sachen IT geht das Unternehmen aus Münster allerdings einen Sonderweg, dem sich noch kaum ein Wettbewerber angeschlossen hat. Seit einem Jahr betreuen die LBS-West-Beschäftigten Bausparkonten, Immobiliendarlehen und sonstige Finanzierungen ihrer Kunden weitgehend aus dem Homeoffice – und setzen, um sich dabei mit den Kollegen abzustimmen, nicht auf die Lösungen der bekannten Namen aus den USA, sondern auf den Münchner Anbieter Stackfield. „Für uns als öffentlich-rechtlicher Finanzdienstleister war Datenschutz ein wesentliches Auswahlkriterium“, sagt Stefan Bliesener, der für die LBS West an der Produktauswahl beteiligt war. „Für Stackfield sprechen vor allem die Datenspeicherung in Deutschland sowie die interne Verschlüsselung der Kommunikation.“