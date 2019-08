Carsharing, Uber und Elektroroller führen zu mehr Verkehr, weil viele, die zu Fuß gingen oder die U-Bahn nahmen, jetzt bequeme Alternativen haben. E-Roller werden nach sechs Wochen schrottreif ausgemustert – das kostet CO2, genauso wie die ewig stromfressenden Server. Airbnb macht Reisen zwar billiger, aber dafür werden die Hot Spots dieser Welt von Touristen überlastet. Amazon zerstört die dezentrale Verteilung von Gütern, deshalb quälen sich Lieferwagen wegen zwei Päckchen noch ins letzte Dorf, vom Stau in den Citys ganz zu schweigen. Das Geld, das die Giganten verdienen, wird dann investiert, um noch mehr Daten in die Cloud zu bekommen – noch mehr Server – und den letzten Winkel der Erde mit schnellem Internet vollzuballern. Was übrig ist, geht ins All – vielleicht finden sie demnächst ja einen neuen Planeten.