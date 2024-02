Rekordinvestition in Deutschland Warum sich der Kanzler über neue KI-Milliarden freut

Microsoft will sich bei seinen Investitionen vor allem auf zwei Regionen konzentrieren: in Bergheim und Bedburg in Nordrhein-Westfalen werden zwei neue Rechenzentren entstehen, dazu solle die Cloudkapazitäten in Frankfurt erweitert werden. Die Region ist wegen des großen Internet-Knotens DE-CIX Deutschlands ein führender Standort für Rechenzentren in Deutschland. Was genau geplant ist, teilt der Konzern bisher nicht mit.