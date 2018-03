Rekordquartal: Microsoft punktet mit guten Zahlen

Die Ergebnisse zeigen das Paradoxon – Dilemma kann man es nicht nennen – in dem Microsoft steckt. Denn obwohl das Herüberretten der einstigen Domäne bei Desktop-PCs und Notebooks in Smartphones und Tablets nicht gelang und das einstige Schlachtross Windows auch in neuem Gewand schwächelt, ist der Konzern wirtschaftlich so stark wie nie. Das liegt daran, dass Ballmer sein Unternehmen in den 13 Jahren seiner Amtszeit stark auf Firmenkunden fokussiert und mit Server-Software und Cloud-Dienstleistungen einen neuen und florierenden Geschäftszweig etabliert hat. Etwa 11,2 Milliarden der 18,5 Milliarden Dollar Umsatz im vergangenen Quartal entfielen aufs Unternehmensgeschäft. Bei dem die Profitmargen im Gegensatz zum heiß umkämpften Smartphone- und Tablet-Geschäft wesentlich höher sind. Das Privatkundengeschäft, das um sieben Prozent zurückging, steuerte hingegen nur etwa 4,3 Milliarden Dollar zum Umsatz bei.