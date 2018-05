Republica 2018: Jan Böhmermann will das Internet zurückerobern

Ihr Ziel war es, zu zeigen, dass Hass im Netz organisiert ist. Böhmermann will mit seiner Aktion „Reconquista Internet“ auf die organisierte Verbreitung von Hass reagieren. Er ruft zum Beispiel dazu auf, in Diskussionen rechte Parolen mit dem Grundgesetz zu trollen. „Das das so groß wird, hätte ich nicht gedacht“, sagt er auf der Republica.