RIB-Software-Übernahme BaFin geht Hinweisen auf Insiderhandel nach

Das Übernahmeangebot war am 13. Februar veröffentlicht worden und hatte den RIB-Aktienkurs um 30 Prozent nach oben getrieben. Auch im regulären Aktienhandel gab es Auffälligkeiten, so die WirtschaftsWoche weiter. Im Xetra-Handel der Deutschen Börse war die RIB-Aktie binnen drei Tagen vor Veröffentlichung der Übernahmepläne um über 13 Prozent gestiegen. Der TecDax hatte im selben Zeitraum in der Spitze nur 4,6 Prozent gewonnen. Dabei gab es in der RIB-Aktie sehr hohe Umsätze: So wurden am 10. und 11. Februar bei Xetra jeweils 1,2 Millionen Stück gehandelt – mehr als viermal so viel Aktien wie an einem gewöhnlichen Handelstag.