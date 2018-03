RIM im Abschwung: Blackberry-Niedergang zwingt Chefs zu Nullrunde

Nach diesem trüben Ausblick fiel die Aktie am Donnerstag nachbörslich um sieben Prozent auf ein neues Jahrestief von 14 Dollar. So billig war das RIM-Papier zuletzt Anfang 2004. Der Smartphone-Boom trieb die Aktie in der Spitze auf mehr als 140 Dollar. Diese Zeiten sind jedoch seit dem Siegeszug von iPhone und Android vorbei. Nach Daten des Marktforschers Gartner ist der Blackberry-Anteil an den Verkäufen zuletzt von 15,4 auf 11,0 Prozent gefallen.