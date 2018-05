Rocket Internet: Oliver Samwer sucht „im Technologiesektor“ nach Investitionsmöglichkeiten

Die größte afrikanische Online-Plattform Jumia, die auch als Börsenkandidat gilt, erhöhte ihre Erlöse von Januar bis März um 46 Prozent. Ähnlich den anderen Beteiligungen schreibt auch Jumia weiterhin Verluste. Samwer sagte, der Onlinehändler könne in den nächsten 24 Monaten frisches Geld benötigen. Der Möbelhändler Westwing übertraf mit einem Plus von 1,2 Millionen Euro für das zweite Quartal in Folge die operative Gewinnschwelle.