Rocket Internet: Start-up-Schmiede will bis zu 40 Prozent wachsen

Die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet will weiter expandieren. "Wir werden im Durchschnitt in den nächsten Jahren um 25 bis 40 Prozent wachsen", kündigte Rocket-Chef Oliver Samwer auf der Hauptversammlung in der Hauptstadt an. Im ersten Quartal war der Umsatz der größten Beteiligungen um rund 34 Prozent geklettert und damit deutlich schwächer als im Vorjahreszeitraum. Der Aktienkurs war daraufhin um fünf Prozent gefallen.