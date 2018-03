LondonDie britische Medienaufsicht hat dem russischen Nachrichtensender RT im Zusammenhang mit dem Fall des vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal mit Lizenzentzug gedroht. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief wies Ofcom darauf hin, dass sie darauf zu achten habe, dass die Lizenznehmer fachlich qualifiziert seien.