Russischer Unternehmer in Haft Vom IT-Überflieger zum Landesverräter

Der Fall Satschkow schlug in der russischen IT-Branche ein wie eine Bombe. Zwar hatte es in Russland zuletzt eine ganze Reihe zweifelhafter Verfahren wegen Landesverrats gegeben. Bislang waren davon jedoch entweder Wissenschaftler an militärnahen Instituten, hochrangige Mitarbeiter von Staatskonzernen oder Geheimdienstler selber betroffen. Für Aufsehen sorgte zuletzt auch der Fall des Moskauer Journalisten Iwan Safronow, der nicht näher genannte, geheime Dokumente an den tschechischen Geheimdienst weitergegeben haben soll. „Früher gab es pro Jahr vielleicht zwei oder drei solcher Verfahren. Heute sind es zehn bis fünfzehn“, sagt etwa auch Iwan Pawlow, ein Anwalt, der sich auf Verrats-Verfahren spezialisiert hat. Die allgemeine Hexenjagd auf Spione und der militaristische Kurs des Kremls würden solche Verfahren begünstigen, so Pawlow.