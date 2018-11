Salesforce Co-CEO Keith Block „Wir sind kein Tanker“

Salesforce setzt bei seiner Künstlichen-Intelligenz-Initiative namens Einstein ebenfalls auf Sprachsteuerung. Warum treiben Sie die eigene Entwicklung voran, wenn es im Markt mit Alexa von Amazon oder Assistant von Google schon viel Wettbewerb gibt?

Ich bin fest davon überzeugt, dass Sprachsteuerung eine tragende Rolle in unserer Branche spielen wird. Wie bei jeder Innovationswelle versuchen viele Unternehmen, sie zu nutzen. Es wird viel investiert, es werden eine Menge Allianzen geschlossen, die Landschaft formiert sich und bereinigt sich auch. Das ist nicht nur in der Techbranche so, sondern auch in andern Sektoren der Wirtschaft. Wir bauen unsere Stärken aus. Das hindert uns nicht daran, mit anderen Anbietern Kooperationen zu schließen. Der Gradmesser ist, ob das unseren Kunden nutzt.



Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Geschäften in Deutschland?

Deutschland ist unser am schnellsten wachsender Markt. Wir haben dort nicht ohne Grund viel investiert. Es ist ein interessantes Land, vor allem was seine Ingenieurskultur angeht. Wir sehen dort gerade viel Innovation in der Wirtschaft. Beispielsweise bei unserem Kunden Adidas, eine seit vielen Jahrzehnten erfolgreiche Marke bei Konsumenten. Das Geschäftsmodell dahinter war jedoch bislang klassisches business to business. Das ändert sich gerade, Adidas rückt noch stärker an den Verbraucher heran. Diese noch stärkere Ausrichtung direkt zum Endkunden hin zieht sich durch die ganze Wirtschaft. Neu ist, dass sie nun Chefsache ist. Entweder man hat eine offensive oder eine defensive Strategie, um sich auf die Veränderungen einzustellen. Wenn man nichts hat, setzt man sein Unternehmen aufs Spiel.