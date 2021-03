Sammelklagen Facebook: Weltmeister beim Schadenersatz

Die 1,6 Millionen Personen, die sich der Sammelklage anschlossen – also rund 22 Prozent der potentiell betroffenen Einwohner des Bundesstaates – kriegen nun innerhalb der nächsten zwei Monate mindestens 345 Dollar per Scheck zugestellt. Eine für US-Verhältnisse hohe Summe. 40 Prozent der Amerikaner können laut einer Umfrage der US-Notenbank Fed keine 400 Dollar in einem Notfall aufbringen. Die Zahl stammt von 2017. Ob sie tatsächlich so stimmt, ist wegen der Fragestellung der Umfrage zwar umstritten. Klar ist jedoch, dass viele Amerikaner gerade so über die Runden kommen, besonders in der Corona-Pandemie.