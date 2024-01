Samsung Galaxy S24: Das kann das neue Samsung-Smartphone

So ist es beim Galaxy S24, der neuesten Flaggschiffreihe von Samsung, die der südkoreanische Konzern am Mittwoch in San Jose im Silicon Valley vorgestellt hat. Die Hauptkamera des Spitzenmodells S24 Ultra wird mit einem 200-Megapixel-Sensor für besonders hochauflösende Bilder beworben, außerdem wurde der optische Zoom verbessert. „Die Kamerafunktionalität ist weiterhin das wichtigste Kaufkriterium“, sagt Susanne Rohmert, Kommunikationschefin von Samsung Deutschland.



Doch sich über die Kameras untereinander deutlich abzusetzen, wird für die Anbieter von Highend Smartphones immer schwieriger. Zwar ist fraglos noch eine Menge herauszuholen, besonders was Aufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen betrifft. Doch die Unterschiede in der Bildqualität der neuesten Smartphonegeneration können nur noch Profis oder sogenannte Pixel Peeper erkennen, so dicht ist der Wettrennen. „Auch beim Akku lässt sich noch eine Menge herausholen, doch am eindrucksvollsten kann man verbessern, wie Smartphones im täglichen Leben genutzt werden, da bietet sich KI förmlich an“, sagt Analyst Avi Greengart von Techsponential.