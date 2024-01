Samsung Galaxy S24 Das kann das neue Samsung-Smartphone

Doch was leisten die neuen KI-Funktionen? Und kann sich Samsung tatsächlich vom Vorreiter Google absetzen? Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gestattete Samsung vorab einen Test seiner KI-Funktionen. Besonders vielversprechend ist der Live-Simultandolmetscher, der alte Traum, dank Computer eine Sprache fließend zu sprechen und zu verstehen, ohne diese gelernt zu haben. Die Übersetzung erfolgt dabei direkt im Telefongespräch, die Sprachen müssen vorher ausgewählt werden. 13 werden derzeit unterstützt. Man spricht ins Handy, der Computer übersetzt sie in die Zielsprache und gibt sie über eine künstliche Stimme aus. Die eigene Stimme dafür zu nehmen, was mittlerweile dank KI auch funktioniert, wird derzeit noch nicht unterstützt. Das Gegenüber braucht kein Smartphone von Samsung, selbst über normale Festnetztelefone funktioniert das Übersetzen. Zur Kontrolle werden die übersetzten Dialoge in der App eingespielt.