Samsung Mobilchef über die neue Smartphone-Reihe „Wir erwarten zweistellige Zuwachsraten in Europa“

Doch was leisten die neuen KI-Funktionen? Und kann sich Samsung tatsächlich vom Vorreiter Google absetzen? Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gestattete Samsung vorab einen Test seiner KI-Funktionen.



Besonders vielversprechend ist der Live Simultandolmetscher, der alte Traum, dank Computer eine Sprache fließend zu sprechen und zu verstehen, ohne diese gelernt zu haben. Die Übersetzung erfolgt dabei direkt im Telefongespräch, die Sprachen müssen vorher ausgewählt werden. 13 werden derzeit unterstützt. Man spricht ins Handy, der Computer übersetzt sie in die Zielsprache und gibt sie über eine künstliche Stimme aus. Die eigene Stimme dafür zu nehmen, was mittlerweile dank KI auch funktioniert, wird derzeit noch nicht unterstützt. Das Gegenüber braucht kein Samsung Smartphone, selbst über normale Festnetztelefone funktioniert das Übersetzen. Zur Kontrolle werden die übersetzten Dialoge in der App eingespielt. Die Funktion hört sich leider besser an als sie im Test ist. Die für die Demo vorgegebenen Szenarien wie das Bestellen eines Taxis oder Tisch im Restaurant funktionierten zwar, aber zumindest beim Übersetzen von Deutsch ins Englische oder Spanische nur leidlich. Das KI-Modell streute etliche Wörter ein, die gar nicht gesagt wurden und auch keinen Sinn ergaben. Ein Journalistenkollege machte ähnliche Erfahrungen. Mit einem Unterschied. Er beherrscht Koreanisch und war vom Live-Übersetzen ins Englische schwer beeindruckt.