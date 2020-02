Samsung-Weltpremiere Galaxy S20 stößt in neue Preisdimensionen

Obwohl, bei der neuesten Flaggschiff-Reihe von Samsung sollte man vielleicht zunächst den Preis betrachten, bevor man sich näher mit den Leistungsmerkmalen der Geräte beschäftigt. Sie heißen Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra und sind die Nachfolger der Galaxy10-Reihe. Dem neuen Samsung-Smartphone-Chef Roh Tae-moon liegt die Galaxy Reihe besonders am Herzen. Der 52-Jährige hat sie viele Jahre mitentwickelt. Seine Marketingstrategen bleiben ihrer Galaxie treu, und beamen ihr Flaggschiff auch von der Namensgebung in die 20er Jahre. Der Preis ist zwar nicht verdoppelt, stößt allerdings in neue Dimensionen vor: Nachdem Apple vor zweieinhalb Jahren mit dem iPhone X die Ära der 1000-Euro-Smartphones startete, dreht nun Samsung an der Preisschraube.



Das günstigste Gerät der Galaxy20-Reihe kostet 900 Euro und schraubt sich dann auf fast 1550 Euro hoch, liegt also preislich höher als so manches Edelnotebook. Wer vor einem Jahr tief in die Tasche gegriffen und schon damals beim Entscheiden dreimal überlegt hat, muss sich vielleicht mit den Details der neuesten Generation gar nicht mehr beschäftigen. Es spart Zeit und Frust.