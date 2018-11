Samsungs KI-Offensive Bixby spricht bald deutsch

Stolz zieht US-Marketingchef Justin Denison auf der Bühne den Prototypen aus der Tasche. Es hat auf der Frontseite ein Display wie normale Smartphones. Beim Aufklappen faltet sich ein 7.3 inch Display zu einem doppelt so großen Bildschirm auf, ohne erkennbare Bruchstelle. Das Smartphone mit den drei Bildschirmen wirkt klobig. So wie Ende der Neunziger Jahre der Nokia Communicator, der die Taschen ausbeulte. Doch der Samsung Prototyp ist wie die Erlkönige bei den Autoherstellern maskiert. Aus der Hand gibt Denison das Gerät erst recht nicht. Dafür verspricht er, dass das faltbare Display nur der Start sein soll. Ergänzt werden soll es durch roll- und dehnbare Varianten. Schon im nächsten Jahr, so Denison, will Samsung ein erstes Produkt mit einem faltbaren Display auf den Markt bringen. Die Zeit drängt. Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei hat fürs Frühjahr ebenfalls ein Smartphone mit faltbarem Display angekündigt. Das von Stanford Wissenschaftlern gegründete amerikanisch-chinesische Start-up Royole sogar schon in den nächsten Wochen.