SAP-Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek „Unsere Mitarbeiter wollen auf Dauer von zu Hause arbeiten“

Komplett aufs Büro verzichten will Bendiek bei SAP gleichwohl nicht. „Der persönliche Austausch hat bei uns nach wie vor einen hohen Stellenwert“, sagt sie. Das sähen die SAP-Beschäftigten übrigens genauso: Nur ein sehr geringer Anteil könne sich vorstellen, komplett mobil zu arbeiten. Um das Konzept des flexiblen Arbeitens zu verwirklichen, will Bendiek in Walldorf Begegnungsorte schaffen. „Das sind Räume, in denen Menschen zusammenkommen wollen – und dies nicht als Muss empfinden.“



