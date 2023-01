SAP Entlasse nicht die Falschen!

SAP ist nicht ungeübt in Stellenstreichungen, oder „Restrukturierungsprogrammen“, wie es im geschönten SAP-Sprech heißt. 886 Millionen Euro ließ es sich der DAX-Konzern kosten, als er 2019 4400 Stellen abbaute. „Wir haben ein starkes Kerngeschäft“, konstatierte der damalige SAP-Chef Bill McDermott damals.



Lesen Sie auch: Mercedes verklagt SAP – Teurer Abschied vom Russlandgeschäft



Nicht mehr als 300 Millionen Euro soll der nun angekündigte Abbau von insgesamt 3000 Stellen kosten. Und SAP wohl wieder das verschaffen, was das Unternehmen laut Ex-Chef McDermott 2019 bereits hatte: ein starkes Kerngeschäft.

Doch Entlassungen können auch nach hinten losgehen: Als Twitter-Chef Elon Musk Ende letzten Jahres über die Hälfte der Twitter-Mitarbeiter entließ, erwischte es auch die falschen – die der verzweifelte Unternehmer in Rückholaktionen zurückbeorderte. SAP hat 2019 Ähnliches erlebt: „Know-how ist einfach weg, was man durchaus noch gebraucht hätte“, sagte der heutige Betriebsratschef Eberhard Schick damals. „Das zeigen ja auch die Rückholaktionen, von denen man im Nachgang erfahren hat.“