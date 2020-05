SAP-Mitgründer Hasso Plattner: „Ich lasse mich nicht unter Druck setzen“

„Als Bill McDermott im Oktober des vergangenen Jahres SAP verließ, haben wir ein Co-CEO-Modell gewählt. Damals war ich davon überzeugt, dass das für das Unternehmen die richtige Entscheidung ist“, sagte Plattner in seiner Botschaft an die Aktionäre. Allerdings seien die Diskussionen über die Strategie des Unternehmens seit Jahresanfang langsamer vorangeschritten als gedacht; zudem habe die Corona-Pandemie den Druck noch einmal erhöht. „Wir können es uns nicht leisten, uns durch interne Diskussionen zu lähmen, daher mussten wir handeln“, so Plattner über seine Entscheidung für Christian Klein als Allein-CEO von SAP.